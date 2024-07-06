Президент Азербайджана: Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере

Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере, в том числе сотрудничество в сфере возобновляемой энергии и энергоэффективности.

Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере, в том числе сотрудничество в сфере возобновляемой энергии и энергоэффективности.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на состоявшейся 6 июля в Шуше церемонии открытия неформального Саммита Организации тюркских государств.

Глава государства отметил, что одной из важных инициатив также является проект Цифровой шелковый путь, нацеленный на создание оптико-волоконного телекоммуникационного маршрута между Европой и Азией посредством Каспийского моря через Азербайджан.