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Президент Азербайджана: Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере

Президент Азербайджана: Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере, в том числе сотрудничество в сфере возобновляемой энергии и энергоэффективности.
Энергетика
6 июля 2024 г. 14:23
Президент Азербайджана: Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере

Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере, в том числе сотрудничество в сфере возобновляемой энергии и энергоэффективности.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на состоявшейся 6 июля в Шуше церемонии открытия неформального Саммита Организации тюркских государств.

Глава государства отметил, что одной из важных инициатив также является проект Цифровой шелковый путь, нацеленный на создание оптико-волоконного телекоммуникационного маршрута между Европой и Азией посредством Каспийского моря через Азербайджан.

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