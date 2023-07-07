Президент Азербайджана: К концу этого года будет готово ТЭО проекта газификации Албании

Работа по проекту газификации Албании идет по графику.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы по итогам встречи с албанским коллегой Байрамом Бегаем.
"К концу этого года у нас в руках будет технико-экономическое обоснование этого проекта. А после этого, я надеюсь, мы сразу же приступим к инвестициям. Это будут чисто азербайджанские инвестиции в Албанию, предназначенные для строительства газораспределительной сети", - отметил глава государства.