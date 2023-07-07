Президент Азербайджана: К концу этого года будет готово ТЭО проекта газификации Албании

Работа по проекту газификации Албании идет по графику.

Работа по проекту газификации Албании идет по графику.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы по итогам встречи с албанским коллегой Байрамом Бегаем.

"К концу этого года у нас в руках будет технико-экономическое обоснование этого проекта. А после этого, я надеюсь, мы сразу же приступим к инвестициям. Это будут чисто азербайджанские инвестиции в Албанию, предназначенные для строительства газораспределительной сети", - отметил глава государства.