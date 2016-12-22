Президент Ильхам Алиев принял президента компании ВР - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента компании ВР Роберта Дадли.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто многолетнее успешное и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и ВР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с разработкой месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" после 2024 года. Было отмечено, что иностранные компании заинтересованы в дальнейшей разработке данного месторождения. Успешная разработка месторождения в будущем создаст возможности для продолжения вложения иностранными компаниями многомиллиардных инвестиций, дополнительной добычи большого объема нефти, открытия многочисленных новых рабочих мест и в предстоящие годы.

На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с продвижением, достигнутым в деле создания "Южного газового коридора" и по проекту "Шахдениз-2", работой, осуществляемой компанией ВР на блоке "Шафаг-Асиман", в мелководной части Абшеронского полуострова, и перспективами участия ВР в развитии нефтегазовой промышленности Азербайджана.