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Президент Азербайджана: Для нас очень интересно сотрудничество с Боснией и Герцеговиной в области возобновляемой энергии

Президент Азербайджана: Для нас очень интересно сотрудничество с Боснией и Герцеговиной в области возобновляемой энергии Имеются очень широкие возможности в области энергетики. Протяженность Южного газового коридора, инициированного Азербайджаном, составляет 3500 километров. Этот газопровод чуть более двух лет транспортирует в Европу наш природный газ. Этот трубопровод прох
Энергетика
13 апреля 2023 г. 17:26
Президент Азербайджана: Для нас очень интересно сотрудничество с Боснией и Герцеговиной в области возобновляемой энергии

Имеются очень широкие возможности в области энергетики. Протяженность Южного газового коридора, инициированного Азербайджаном, составляет 3500 километров. Этот газопровод чуть более двух лет транспортирует в Европу наш природный газ. Этот трубопровод проходит рядом с границами Боснии и Герцеговины. Было бы хорошо начать сотрудничество и в сфере природного газа. Соответствующие указания уже даны.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович.

Подчеркнув, что наряду с этим будут проведены совместные исследования по гидроэнергетике, а также по другим видам возобновляемой энергии, глава государства отметил: "Уверен, что в этом направлении можно будет предпринять серьезные шаги. Азербайджан вложил миллиарды долларов инвестиций в зарубежные страны, и, конечно же, для нас очень интересно сотрудничество с Боснией и Герцеговиной в этой сфере".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: We are very interested in cooperating with Bosnia and Herzegovina in field of renewable energy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Bosniya və Herseqovina ilə bərpaolunan enerji sahəsində əməkdaşlıq bizim üçün çox maraqlıdır"

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