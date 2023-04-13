Президент Азербайджана: Для нас очень интересно сотрудничество с Боснией и Герцеговиной в области возобновляемой энергии

Президент Азербайджана: Для нас очень интересно сотрудничество с Боснией и Герцеговиной в области возобновляемой энергии

Имеются очень широкие возможности в области энергетики. Протяженность Южного газового коридора, инициированного Азербайджаном, составляет 3500 километров. Этот газопровод чуть более двух лет транспортирует в Европу наш природный газ. Этот трубопровод прох

https://static.report.az/photo/6dd027f0-60c6-3c46-8027-b4907a7bdd04.jpg https://static.report.az/photo/6dd027f0-60c6-3c46-8027-b4907a7bdd04.jpg

Имеются очень широкие возможности в области энергетики. Протяженность Южного газового коридора, инициированного Азербайджаном, составляет 3500 километров. Этот газопровод чуть более двух лет транспортирует в Европу наш природный газ. Этот трубопровод проходит рядом с границами Боснии и Герцеговины. Было бы хорошо начать сотрудничество и в сфере природного газа. Соответствующие указания уже даны. Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович. Подчеркнув, что наряду с этим будут проведены совместные исследования по гидроэнергетике, а также по другим видам возобновляемой энергии, глава государства отметил: "Уверен, что в этом направлении можно будет предпринять серьезные шаги. Азербайджан вложил миллиарды долларов инвестиций в зарубежные страны, и, конечно же, для нас очень интересно сотрудничество с Боснией и Герцеговиной в этой сфере". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President of Azerbaijan: We are very interested in cooperating with Bosnia and Herzegovina in field of renewable energy