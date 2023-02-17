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Президент Азербайджана: Целью в среднесрочной и долгосрочной перспективе является расширение ЮГК

Президент Азербайджана: Целью в среднесрочной и долгосрочной перспективе является расширение ЮГК Увеличение поставок азербайджанского газа в прошлом году способствовало обеспечению энергобезопасности континента в краткосрочной перспективе. А целью в среднесрочной и долгосрочной перспективе является предложенное Азербайджаном расширение Южного газовог
Энергетика
17 февраля 2023 г. 16:29
Президент Азербайджана: Целью в среднесрочной и долгосрочной перспективе является расширение ЮГК
Президент Ильхам Алиев

Увеличение поставок азербайджанского газа в прошлом году способствовало обеспечению энергобезопасности континента в краткосрочной перспективе. А целью в среднесрочной и долгосрочной перспективе является предложенное Азербайджаном расширение Южного газового коридора.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на круглом столе на тему "Трубопроводные мечты: энергетическая безопасность будущего", прошедшем в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава государства отметил, что до 2027 года планируется увеличить транспортировку газа по ТАР с нынешних 11 миллиардов до 20 миллиардов кубометров, а по TANAP - с 16 миллиардов до 31 миллиарда кубометров.

Напомнив, что в июле прошлого года в Баку при участии президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджаном и Европейским Союзом, Президент Ильхам Алиев сказал, что в соответствии с этим документом сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом в области энергетики будет расширяться и впредь.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan qaz təchizatını artırmaqla Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verdi"

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