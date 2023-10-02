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Президент: Азербайджан, являясь надежным поставщиком, транспортирует энергоносители на международные рынки

Президент: Азербайджан, являясь надежным поставщиком, транспортирует энергоносители на международные рынки Если вы ознакомитесь с сегодняшними энергетическими и транспортными картами, в том числе трубопроводами, то везде вы увидите след Азербайджана. Мы инициировали ряд проектов и успешно реализовали их вместе с нашими партнерами. Тем самым мы обеспечили энерг
Энергетика
2 октября 2023 г. 11:55
Президент: Азербайджан, являясь надежным поставщиком, транспортирует энергоносители на международные рынки

Если вы ознакомитесь с сегодняшними энергетическими и транспортными картами, в том числе трубопроводами, то везде вы увидите след Азербайджана. Мы инициировали ряд проектов и успешно реализовали их вместе с нашими партнерами. Тем самым мы обеспечили энергетическую безопасность не только нашего региона, но и более обширного региона в целом.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

Подчеркнув, что сегодня энергетическая безопасность приравнивается к вопросу национальной безопасности каждой страны и является ее важным элементом, глава государства отметил, что Азербайджан является надежным поставщиком энергоносителей на международные рынки и ценится Евросоюзом как общеевропейский поставщик.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan etibarlı təchizatçı olaraq beynəlxalq bazarlara enerji nəql edir"

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