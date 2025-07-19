Президент: Азербайджан выбрал очень правильную экологическую позицию

Азербайджан выбрал очень правильную экологическую позицию

СОР29 был событием года в Азербайджане, а количество людей которые прибыли в Азербайджан на это мероприятие демонстрирует его значимость.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в встречи с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан придерживается принципов экологической устойчивости - электроэнергия в стране вырабатывается исключительно за счет природного газа и гидроресурсов.

"Что касается нашего вклада в глобальную климатическую повестку, я считаю, что Азербайджан выбрал очень правильную позицию с экологической точки зрения. Мы не используем уголь. Мы производим электроэнергию. Мы используем гидроэлектроэнергию. Кроме того, мы начали производство солнечной энергии. У нас есть огромные энергетические ресурсы для этого. Уже подписано множество инвестиционных соглашений", - отметил он.

Президент Ильхам Алиев также добавил, что Азербайджан не является крупнейшим источником выбросов углерода. "Однако наша ключевая повестка и усилия, направленные на установление диалога и взаимопонимания между различными участниками, получили высокую оценку со стороны Организации Объединенных Наций и многих международных партнеров. Поэтому мы и впредь будем оставаться приверженными нашей "зеленой" повестке. А вот как поступят страны, занимающие 30-е, 31-е и 32-е места в рейтинге по объему выбросов, - это, конечно, остается открытым вопросом", - сказал глава государства.