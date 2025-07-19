О нас

Президент: Азербайджан выбрал очень правильную экологическую позицию

Президент: Азербайджан выбрал очень правильную экологическую позицию Азербайджан выбрал очень правильную экологическую позицию
Энергетика
19 июля 2025 г. 17:31
Президент: Азербайджан выбрал очень правильную экологическую позицию

СОР29 был событием года в Азербайджане, а количество людей которые прибыли в Азербайджан на это мероприятие демонстрирует его значимость.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в встречи с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан придерживается принципов экологической устойчивости - электроэнергия в стране вырабатывается исключительно за счет природного газа и гидроресурсов.

"Что касается нашего вклада в глобальную климатическую повестку, я считаю, что Азербайджан выбрал очень правильную позицию с экологической точки зрения. Мы не используем уголь. Мы производим электроэнергию. Мы используем гидроэлектроэнергию. Кроме того, мы начали производство солнечной энергии. У нас есть огромные энергетические ресурсы для этого. Уже подписано множество инвестиционных соглашений", - отметил он.

Президент Ильхам Алиев также добавил, что Азербайджан не является крупнейшим источником выбросов углерода. "Однако наша ключевая повестка и усилия, направленные на установление диалога и взаимопонимания между различными участниками, получили высокую оценку со стороны Организации Объединенных Наций и многих международных партнеров. Поэтому мы и впредь будем оставаться приверженными нашей "зеленой" повестке. А вот как поступят страны, занимающие 30-е, 31-е и 32-е места в рейтинге по объему выбросов, - это, конечно, остается открытым вопросом", - сказал глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President: Azerbaijan will continue to be committed to its green agenda
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan “yaşıl enerji”ni inkişaf etdirən ölkədir

Экслюзивные новости

Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi