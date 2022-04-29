Президент: Азербайджан построит газопровод в восстанавливаемую часть Карабаха

Азербайджан планирует построить газопровод в ту часть Карабаха, где сейчас ведутся восстановительные работы.

Азербайджан планирует построить газопровод в ту часть Карабаха, где сейчас ведутся восстановительные работы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", отвечая на вопрос про поставки нефти и газа в Карабах.

Президент отметил, что уже введена в эксплуатацию станция в 20 мегаватт, в этом году будут введены мощности еще в 25 мегаватт. "Весь Карабах и Восточный Зангезур уже подключены к электрическим линиям", добавил глава государства.

При этом он отметил, что, на территории, находящиеся под контролем российских миротворцев, энергия не поставляется, однако газопровод, который идет в Ханкенди, проходит через территорию, контролируемую Азербайджаном.

"Недавно там произошел взрыв, и в течение нескольких дней не было газа. К сожалению, нас сразу же обвинили в том, что мы вызвали гуманитарную катастрофу. Опять двойные стандарты, потому что, когда началась первая Карабахская война, армяне перекрыли подачу газа из основной части Азербайджана в Нахчыван, и в течение 15 лет население Нахчывана, в то время более 400 000 человек, жило без природного газа, а зима там очень суровая. И никто не обвинял Армению в том, что она вызвала гуманитарную катастрофу", - сказал глава государства.