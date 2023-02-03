Президент: Азербайджан и Румыния будут в тесной координации предпринимать шаги в области энергобезопасности

Участие Президента Румынии в 9-й министерской встрече в рамках Консультативного совета Южного газового коридора демонстрирует значение, придаваемое этой страной вопросам энергетической безопасности.

Участие Президента Румынии в 9-й министерской встрече в рамках Консультативного совета Южного газового коридора демонстрирует значение, придаваемое этой страной вопросам энергетической безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

"В первую очередь, я бы хотел поприветствовать Президента Румынии, находящегося с официальным визитом в Азербайджане и поблагодарить его за участие в сегодняшнем важном мероприятии. Эта встреча демонстрирует значение, придаваемое Румынией вопросам энергетической безопасности. Наши будущие совместные шаги будут предприниматься в тесной координации между нашими двумя странами, являющимися стратегическими партнерами", - сказал глава государства.