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Президент: Азербайджан и Румыния будут в тесной координации предпринимать шаги в области энергобезопасности

Президент: Азербайджан и Румыния будут в тесной координации предпринимать шаги в области энергобезопасности Участие Президента Румынии в 9-й министерской встрече в рамках Консультативного совета Южного газового коридора демонстрирует значение, придаваемое этой страной вопросам энергетической безопасности.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 10:26
Президент: Азербайджан и Румыния будут в тесной координации предпринимать шаги в области энергобезопасности

Участие Президента Румынии в 9-й министерской встрече в рамках Консультативного совета Южного газового коридора демонстрирует значение, придаваемое этой страной вопросам энергетической безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

"В первую очередь, я бы хотел поприветствовать Президента Румынии, находящегося с официальным визитом в Азербайджане и поблагодарить его за участие в сегодняшнем важном мероприятии. Эта встреча демонстрирует значение, придаваемое Румынией вопросам энергетической безопасности. Наши будущие совместные шаги будут предприниматься в тесной координации между нашими двумя странами, являющимися стратегическими партнерами", - сказал глава государства.

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