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Президент Алжира поручил увеличить объемы добычи газа

Президент Алжира поручил увеличить объемы добычи газа Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в воскресенье во время заседания совета министров дал поручение повысить уровень добычи газа, в том числе с целью увеличения объемов экспорта.
Энергетика
26 декабря 2022 г. 08:13
Президент Алжира поручил увеличить объемы добычи газа

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в воскресенье во время заседания совета министров дал поручение повысить уровень добычи газа, в том числе с целью увеличения объемов экспорта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

"Президент Теббун поручил министру энергетики и добывающей промышленности работать над повышением уровня добычи газа, чтобы, с одной стороны, сохранить средний национальный уровень потребления, а с другой стороны, увеличить экспорт во исполнение обязательств, взятых Алжиром по отношению к своим зарубежным партнерам", - говорится в сообщении.

13 декабря Теббун подтвердил стремление Алжира удвоить производство газа, предназначенного исключительно для экспорта. Тогда он оценил объем добычи газа в стране в примерно 102 млрд кубометров и выразил надежду, что в следующем году экспорт этого ресурса достигнет 100 млрд кубометров. По словам президента, "Алжир является очень надежным энергетическим партнером для Европы".

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