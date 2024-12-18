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Президент Алиев: Атомная энергетика интересна с точки зрения создания еще одного сектора экономики

Президент Алиев: Атомная энергетика интересна с точки зрения создания еще одного сектора экономики Сфера атомной энергетики могла бы быть интересна Азербайджану с точки зрения развития еще одного сектора экономики.
Энергетика
18 декабря 2024 г. 12:59
Президент Алиев: Атомная энергетика интересна с точки зрения создания еще одного сектора экономики

Сфера атомной энергетики могла бы быть интересна с точки зрения создания еще одного сектора экономики в Азербайджане.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана заявил в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"С другой стороны - это отрасль, это потенциал, это кадры, это совершенно новое, что мы никогда не имели. Во-вторых, это все-таки та тенденция, которая существует в мире, и не хочется от нее отставать. Поэтому мною уже дано поручение изучить возможность опытных структур, опытных, в научных целях, мини-реакторов с тем, чтобы посмотреть, что это нам может дать именно с этой точки зрения", - рассказал Алиев.

"Учитывая, что эта затея дорогостоящая, и с учетом того, что проекты солнечной, ветровой энергии в Азербайджане осуществляются иностранным инвестором, государство ничего не вкладывает, получает просто этот потенциал, то, конечно, мы были бы заинтересованы больше в инвестиционных проектах в эту сферу. Если какая-то компания из какой-то страны проявит этот интерес, то мы могли бы быть соинвесторами также", - добавил он.

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