Пресс-секретарь президента Турции: Проект TANAP - огромное достижение

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Проект TANAP является огромным достижением".

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, TANAP - большой шаг в обеспечении энергетической безопасности каждой стороны, участвующей в данном проекте.

Напомним, что вчера в Эскишехире состоялась церемония запуска проекта TANAP с участием президентов Азербайджана, Турции, Украины, Сербии и Турецкой Республики Северного Кипра.

TANAP является одним из основных компонентов Южного газового коридора (свыше 3 500 км), общая инвестиционная стоимость которого оценивается в 40 млрд долларов. Проект Южного газового коридора предусматривает транспортировку в Турцию и Европу газа, который будет добываться в рамках разработки второй стадии газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

TANAP берет начало из села Тюркгёзю Пософского района провинции Ардахан на границе с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоялась церемония закладки фундамента TANAP.

Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 км. Диаметр участка Эскишехир-Эдирне-Европа (Фаза-1) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 км. Фаза-1 будет готова принять газ для Европы в 2019 году.

Стоимость проекта оценивается в 8 млрд долларов. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP, SOCAR Turkey Enerji A.Ş, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) – 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.