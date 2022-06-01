Премьеру Бельгии передали петицию с требованием снизить цены на бензин

Бельгийские политики передали в приемную премьер-министра Александра де Кроо петицию с требованием снизить цену за литр бензина до 1,4 евро.

Бельгийские политики передали в приемную премьер-министра Александра де Кроо петицию с требованием снизить цену за литр бензина до 1,4 евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил лидер Партии труда Бельгии Рауль Хедебу.

"Мы передали премьер-министру 100 тысяч подписей с поддержкой установления предельного уровня цены в 1,4 евро за литр. Вопрос: чего ожидает правительство, чтобы начать действовать? Мы продолжим оказывать давление для того, чтобы добиться реального снижения цен", - написал Хедебу в Twitter.

Ранее он предлагал снизить акцизы на бензин, чтобы добиться приемлемых, по его мнению, цен на заправках. При этом компенсировать сокращение поступлений в бюджет предлагается за счет энергетический компаний, которые значительно увеличили свои доходы в условиях роста цен на топливо.

В среду стало известно, что цена бензина Аи-95 выросла до рекордных для Бельгии 2,14 евро за литр.