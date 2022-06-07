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Премьер Шри-Ланки не исключил введения талонов на топливо на острове

Премьер Шри-Ланки не исключил введения талонов на топливо на острове Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе предупредил о сложной ситуации с топливом на острове в ближайшие три недели и не исключил введения системы талонов на него.
Энергетика
7 июня 2022 г. 12:46
Премьер Шри-Ланки не исключил введения талонов на топливо на острове

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе предупредил о сложной ситуации с топливом на острове в ближайшие три недели и не исключил введения системы талонов на него.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление главы ланкийского правительства опубликовала газета Daily Mirror.

По его словам, ежемесячно Шри-Ланке необходимо 500 млн долларов на бензин, и к концу года мировые цены на энергоносители могут возрасти на 40%. Шри-Ланке "каким-то образом необходимо найти в следующие полгода 3,3 млрд долларов на бензин".

Он предупредил, что в ближайшие недели будет трудно обеспечить остров необходимым количеством топлива.

Викрамасингхе также сообщил, что в следующие полгода Шри-Ланке потребуется 250 млн долларов, чтобы покрыть расходы на газ.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов страны. Страна испытывает большую потребность в цементе, автомобильных запчастях, топливе, продуктах питания. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который составляет 51 млрд долларов.

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Версия на английском языке Sri Lanka PM says coupon system for fuel may be applied

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