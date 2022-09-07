Премьер Норвегии не исключил, что согласится ограничить цены на газ

Норвегия в 2022 году увеличила поставки газа в Европу на 10% и хочет, чтобы ее признали "предсказуемым и долгосрочным" партнером.
Как передает Report, об этом в интервью The Financial Times заявил премьер-министр страны Юнас Гар Стёре.
Касаясь планов ЕС относительно введения лимита цен на газ из России, он отметил, что Норвегия может согласиться с этим.
"Я не закрываю двери ни для каких идей… В глубочайших интересах Норвегии уменьшить нестабильность, повысить надежность для наших союзников и партнеров", — сказал он.
Отметим, что сегодня эксперты стран ЕС обсудят введение ценового потолка на импортируемый из РФ.