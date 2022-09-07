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Премьер Норвегии не исключил, что согласится ограничить цены на газ

Премьер Норвегии не исключил, что согласится ограничить цены на газ Норвегия в 2022 году увеличила поставки газа в Европу на 10% и хочет, чтобы ее признали "предсказуемым и долгосрочным" партнером.
Энергетика
7 сентября 2022 г. 10:50
Премьер Норвегии не исключил, что согласится ограничить цены на газ

Норвегия в 2022 году увеличила поставки газа в Европу на 10% и хочет, чтобы ее признали "предсказуемым и долгосрочным" партнером.

Как передает Report, об этом в интервью The Financial Times заявил премьер-министр страны Юнас Гар Стёре.

Касаясь планов ЕС относительно введения лимита цен на газ из России, он отметил, что Норвегия может согласиться с этим.

"Я не закрываю двери ни для каких идей… В глубочайших интересах Норвегии уменьшить нестабильность, повысить надежность для наших союзников и партнеров", — сказал он.

Отметим, что сегодня эксперты стран ЕС обсудят введение ценового потолка на импортируемый из РФ.

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