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Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу производимую в Азербайджане электроэнергию

Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу производимую в Азербайджане электроэнергию Мы будем поставлять в Европу производимую в Азербайджане электроэнергию. Все поступающие из Азербайджана энергетические объемы с точки зрения, как природного газа, так и электроэнергии будут проходить через Венгрию. Кроме того, роль Венгрии также возрасте
Энергетика
30 января 2023 г. 21:50
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу производимую в Азербайджане электроэнергию

Мы будем поставлять в Европу производимую в Азербайджане электроэнергию. Все поступающие из Азербайджана энергетические объемы с точки зрения, как природного газа, так и электроэнергии будут проходить через Венгрию. Кроме того, роль Венгрии также возрастет, так как мы размещаемся вдоль транспортного маршрута.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в заявлении для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым и подписания двусторонних документов.

Подчеркнув, что Венгрия станет составной частью пути решения, премьер-министр отметил: "Понятно, что возникнет большая необходимость в развитии инфраструктурных проектов. Речь здесь идет о гигантских средствах, необходимо реализовать крупные проекты. Мы уже приступили к переговорам и сотрудничеству с энергетическими компаниями Болгарии, Румынии, Словакии, с тем чтобы привлечь сюда необходимые средства. Румыны, болгары и венгры уже приступили к сотрудничеству. Это – не только региональный, но и пан-европейский вопрос. Поэтому мы ожидаем, что Европейская комиссия поддержит данные проекты".

Напомнив, что недавно было подписано с президентом Ильхамом Алиевым в Бухаресте очередное соглашение, Виктор Орбан сказал, что тем самым электроэнергетический кабель пройдет по дну Черного моря, что позволит поставлять зеленую энергию из Азербайджана в Европу.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstanın Baş naziri: "Biz Azərbaycanda istehsal edilən elektrik enerjisini Avropaya gətirəcəyik"

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