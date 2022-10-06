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Премьер-министр: Прикаспийские государства имеют возможности для наращивания сотрудничества в сфере энергетики

Премьер-министр: Прикаспийские государства имеют возможности для наращивания сотрудничества в сфере энергетики "Прикаспийские государства имеют большие возможности для наращивания сотрудничества в сфере энергетики".
Энергетика
6 октября 2022 г. 14:58
Премьер-министр: Прикаспийские государства имеют возможности для наращивания сотрудничества в сфере энергетики
Али Асадов

"Прикаспийские государства имеют большие возможности для наращивания сотрудничества в сфере энергетики".

Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров, об этом премьер-министр Али Асадов сказал на проходящем в Москве II Каспийском экономическом форуме.

Он отметил об успешном осуществлении добычи углеводородов в азербайджанском секторе Каспийского моря, добавив, что в этом процессе участвуют также компании из России и Ирана.

Премьер-министр также отметил о достигнутой между Азербайджаном и Туркменистаном договоренности относительно совместной разведки и разработки углеводородного месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

А.Асадов добавил, что Казахстан и Туркменистан используют транспортную и трубопроводную инфраструктуру Азербайджана для транзита своих энергоресурсов.

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Версия на английском языке Prime Minister: Caspian states have an opportunity to increase energy cooperation
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Xəzəryanı dövlətlərin enerji əməkdaşlığını artırmaq üçün imkanı var"

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