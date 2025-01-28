Премьер Казахстана: В этом году ожидается добыча первой казахстанской сланцевой нефти

Добыча нефти в Казахстане по итогам 2024 года снизилась на 2,4 млн тонн, оказав негативное влияние на темпы роста ВВП.

В этом году ожидается добыча первой казахстанской сланцевой нефти. Это создаст дополнительные стимулы для привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, выступая во вторник на расширенном заседании правительства.

Добыча нефти в Казахстане по итогам 2024 года снизилась на 2,4 млн тонн, оказав негативное влияние на темпы роста ВВП, отметил глава правительства.

"Во многом это произошло из-за обязательств страны в рамках ОПЕК+, а также капитальных ремонтов на крупных месторождениях (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак)", - сказал Бектенов.

По его словам, рост ВВП Казахстана в прошлом году составил 4,8%. При этом по итогам 2023 года рост ВВП достиг 5,1%.

"Объем грузоперевозок в прошедшем году вырос на 10%, достигнув порядка 1 млрд тонн. Контейнерные перевозки по ТМТМ увеличились в 2,7 раза", - сказал Бектенов.

Государственный долг Казахстана на сегодня составляет 22,8% к ВВП, заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, выступая во вторник на расширенном заседании правительства.

"Дефицит бюджета не превышает допустимый предел и составляет 2,7% к ВВП. Государственный долг на сегодняшний день составляет 22,8% к ВВП. Все эти показатели в пределах установленных ковенантов. К примеру, в соседних странах данный показатель составляет от 30% и выше", - сказал Жумангарин.

Он напомнил, что в настоящее время на обсуждении в Парламенте находится проект нового Налогового кодекса, в котором предусмотрен ряд мер, связанных с сокращением налоговых льгот, повышением налогов для банков второго уровня, игорного бизнеса, предметов роскоши и так далее.

"Важной частью реформы является усиление налогового администрирования. Налоговому комитету предлагается дискретно, взвешенно возвратить некоторые контрольные функции. В результате, мы планируем увеличить доходную часть бюджета на порядка 5-7 триллионов тенге", - отметил он.