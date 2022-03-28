О нас
Аудио новости

Премьер-министр Грузии: В Европе у нас самый дешевый газ после Азербайджана

Премьер-министр Грузии: В Европе у нас самый дешевый газ после Азербайджана Грузия занимает второе или третье место в Европе по ценам на природный газ после Азербайджана.
Энергетика
28 марта 2022 г. 11:48
Премьер-министр Грузии: В Европе у нас самый дешевый газ после Азербайджана

Грузия занимает второе или третье место в Европе по ценам на природный газ после Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По его словам, несмотря на резкий рост цен на газ в Европе, согласно подписанным с Азербайджаном соглашениям, цены в стране остаются невысокими: "Поэтому я призываю всех проявить ответственность и не создавать ложных представлений в обществе".

Премьер-министр также прокомментировал ситуацию с ценой на бензин в стране. Он сказал, что Грузия занимает 100-е место в мире по ценам на топливо: "Мы не являемся производителем ни газа, ни нефти. Грузия - импортозависимая страна. Призываю граждан не поддаваться провокациям".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке PM says Georgia has cheapest gas in Europe after Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri: “Avropada Azərbaycandan sonra ən ucuz qaz bizdədir”

Другие новости из категории

Фьючерсы на газ в Европе в понедельник утром торговались в минусе
Фьючерсы на газ в Европе в понедельник утром торговались в минусе
28 марта 2022 г. 12:04
Глава компании Eni: Не видим возможности покупать российский газ за рубли
Глава компании Eni: Не видим возможности покупать российский газ за рубли
28 марта 2022 г. 10:53
На мировых рынках стоимость нефти упала после заметного роста
На мировых рынках стоимость нефти упала после заметного роста
28 марта 2022 г. 10:04
Европе предрекли катастрофу из-за перехода на американский газ
Европе предрекли катастрофу из-за перехода на американский газ
27 марта 2022 г. 19:47
Глава ЕЦБ: Отказ ЕС от энергоносителей из России не произойдет в одночасье
Глава ЕЦБ: Отказ ЕС от энергоносителей из России не произойдет в одночасье
27 марта 2022 г. 17:10
Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля
Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля
27 марта 2022 г. 16:47
Главы МИД Франции и ОАЭ обсудили расширение поставок энергоносителей в Европу
Главы МИД Франции и ОАЭ обсудили расширение поставок энергоносителей в Европу
27 марта 2022 г. 16:26
GGFR: Азербайджан становится более привлекательным источником энергии
GGFR: Азербайджан становится более привлекательным источником энергии
27 марта 2022 г. 13:18
Словакия ведет переговоры с Катаром о замене российского газа
Словакия ведет переговоры с Катаром о замене российского газа
27 марта 2022 г. 12:16
Катар не сможет поставлять газ в Европу в ближайшие годы
Катар не сможет поставлять газ в Европу в ближайшие годы
27 марта 2022 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi