Премьер-министр Грузии: В Европе у нас самый дешевый газ после Азербайджана

Грузия занимает второе или третье место в Европе по ценам на природный газ после Азербайджана.

Грузия занимает второе или третье место в Европе по ценам на природный газ после Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По его словам, несмотря на резкий рост цен на газ в Европе, согласно подписанным с Азербайджаном соглашениям, цены в стране остаются невысокими: "Поэтому я призываю всех проявить ответственность и не создавать ложных представлений в обществе".

Премьер-министр также прокомментировал ситуацию с ценой на бензин в стране. Он сказал, что Грузия занимает 100-е место в мире по ценам на топливо: "Мы не являемся производителем ни газа, ни нефти. Грузия - импортозависимая страна. Призываю граждан не поддаваться провокациям".