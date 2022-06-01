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Премьер-министр Али Асадов встретился с делегацией ВР

Премьер-министр Али Асадов встретился с делегацией ВР 1 июня премьер-министр Али Асадов встретился с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Биррелом и региональным президентом по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джоунсом.
Энергетика
1 июня 2022 г. 18:31
Премьер-министр Али Асадов встретился с делегацией ВР

1 июня премьер-министр Али Асадов встретился с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Биррелом и региональным президентом по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джоунсом.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, на встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и BP.

Была подчеркнута важность проектов, реализуемых BP в Азербайджане. В этом контексте были затронуты переговоры с компанией BP о строительстве солнечной электростанции на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir Əli Əsədov BP-nin nümayəndə heyəti ilə görüşüb

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