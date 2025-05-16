Премьер Хорватии высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном в энергетике

Премьер Хорватии высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном в энергетике

Энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Хорватией развивается успешно и динамично.

Как передает корреспондент Report из Албании, об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в беседе с журналистами перед началом саммита Европейского политического сообщества.

По его словам, между двумя странами налажено продуктивное взаимодействие как в нефтяной, так и в газовой сфере.

"Во время моих визитов в Баку - как в рамках климатической конференции COP29, так и на двусторонних встречах - сотрудничество (обсуждения) в области энергетики всегда проходило на высоком уровне",- подчеркнул Пленкович.

Он также отметил, что в ближайшее время не планирует визит в регион Южного Кавказа.