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Премьер Хорватии высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном в энергетике

Премьер Хорватии высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном в энергетике Премьер Хорватии высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном в энергетике
Энергетика
16 мая 2025 г. 14:03
Премьер Хорватии высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном в энергетике

Энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Хорватией развивается успешно и динамично.

Как передает корреспондент Report из Албании, об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в беседе с журналистами перед началом саммита Европейского политического сообщества.

По его словам, между двумя странами налажено продуктивное взаимодействие как в нефтяной, так и в газовой сфере.

"Во время моих визитов в Баку - как в рамках климатической конференции COP29, так и на двусторонних встречах - сотрудничество (обсуждения) в области энергетики всегда проходило на высоком уровне",- подчеркнул Пленкович.

Он также отметил, что в ближайшее время не планирует визит в регион Южного Кавказа.

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Версия на английском языке Croatian PM praises energy co-op with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Xorvatiyanın Baş naziri Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirib

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