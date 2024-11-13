Премьер: Греция готова поддержать расширение газопровода TAP

Греция готова поддержать расширение газопровода TAP.

Греция готова поддержать расширение газопровода TAP.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на мероприятии «Вертикальный коридор: Новая энергетическая магистраль Европы», проходящий в павильоне страны на COP29 в Баку.

"Я, когда вступил в должность премьера в 2019 году, взял на себя стратегическое обязательство по обеспечению региональной энергетической безопасности. В конце 2020 года мы открыли TAP, который поставляет газ из Азербайджана в Грецию, в Италию, в Болгарию и в Юго-Восточную Европу", - сказал премьер.

По его словам, Греция "готова поддержать расширение TAP, если это потребуется".

"Мы также смотрим в будущее, мы знаем, что сегодняшняя газовая инфраструктура может стать водородной инфраструктурой в какой-то момент в будущем. И мы должны заложить основы для такого перехода. Но я думаю, что есть еще один аспект вертикального коридора, о котором мы должны помнить и на которое необходимо обратить внимание. Я имею в виду электроэнергию", - подчеркнул.