О нас

Премьер: Греция готова поддержать расширение газопровода TAP

Премьер: Греция готова поддержать расширение газопровода TAP Греция готова поддержать расширение газопровода TAP.
Энергетика
13 ноября 2024 г. 11:58
Премьер: Греция готова поддержать расширение газопровода TAP

Греция готова поддержать расширение газопровода TAP.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на мероприятии «Вертикальный коридор: Новая энергетическая магистраль Европы», проходящий в павильоне страны на COP29 в Баку.

"Я, когда вступил в должность премьера в 2019 году, взял на себя стратегическое обязательство по обеспечению региональной энергетической безопасности. В конце 2020 года мы открыли TAP, который поставляет газ из Азербайджана в Грецию, в Италию, в Болгарию и в Юго-Восточную Европу", - сказал премьер.

По его словам, Греция "готова поддержать расширение TAP, если это потребуется".

"Мы также смотрим в будущее, мы знаем, что сегодняшняя газовая инфраструктура может стать водородной инфраструктурой в какой-то момент в будущем. И мы должны заложить основы для такого перехода. Но я думаю, что есть еще один аспект вертикального коридора, о котором мы должны помнить и на которое необходимо обратить внимание. Я имею в виду электроэнергию", - подчеркнул.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Prime Minister: Greece ready to support TAP pipeline expansion
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Yunanıstan TAP-ın genişləndirilməsini dəstəkləməyə hazırdır"

Самое важное

Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi