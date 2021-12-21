Премьер Греции: Проект IGB переходит на финальный этап реализации

Болгария и Греция приложат все усилия для как можно более быстрого завершения строительства газопровода-интерконнектора Греция - Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB).

Болгария и Греция приложат все усилия для как можно более быстрого завершения строительства газопровода-интерконнектора Греция - Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB).

Как передает Report, об этом заявили премьер-министры Болгарии и Греции Кирил Петков и Кириакос Мицотакис по итогам переговоров в Софии.



К. Мицотакис признал, что завершение строительство газопровода IGB отложено на несколько месяцев, что обусловлено задержкой импорта материалов из-за COVID-19. Однако сейчас проект IGB преодолел трудности и переходит на финальный этап реализации.

Премьер-министры Греции и Болгарии подтвердили приверженность своих стран реализации проекта и его важность для обеих сторон.



Строительство газопровода IGB стартовало 22 мая 2019 года в Болгарии. На тот момент планировалось, что строительные работы будут завершены через 18 месяцев, т.е. к концу ноября 2020 года. Болгария даже высказывала надежду, что строительство будет завершено досрочно, но проект начал тормозить, причем отставание накапливалось еще до объявления пандемии COVID-19. В результате к ноябрю 2020 года из 182,6 км газопровода было сварено лишь 70 км. Срок завершения строительства был сдвинут на начало 2021 года, а затем вновь перенесен, уже на конец 2021 года, а сейчас последовала очередная задержка.



IGB соединит г. Комотини на северо-востоке Греции и г. Стара Загора в центральной части Болгарии. Протяженность газопровода составит 182,6 км, 150 из которых пройдет по территории Болгарии. Пропускная способность газопровода составит от 3 до 5,5 млрд м3/год, а в перспективе - до 10 млрд м3/год газа при наличии спроса.

IGB обеспечит двустороннее соединение газотранспортных систем Болгарии и Греции, обеспечив в том числе поставки:

- газа, полученного после регазификации сжиженного природного газа на плавучем регазификационном терминале (FSRU) Александруполис в Греции,

- поступающего из Азербайджана, и других стран Каспийского региона газа по Южному газовому коридору, частью которого является Трансадриатический газопровод (TAP), стыкующийся с TANAP в г. Комотини, откуда и берет начало IGB.

Реализация проекта поможет расширить доступ к различным источникам газа, снизить среднюю цену на газ и уменьшить зависимость от одного поставщика газа, что, очевидно, интересует как Грецию, так и Болгарию.

Для Болгарии проект также важен, поскольку это один из источников наполнения старательно продвигаемого страной Балканского газового хаба.