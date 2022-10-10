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Премьер Франции обещала решить проблему нехватки топлива на АЗС в течение недели

Премьер Франции обещала решить проблему нехватки топлива на АЗС в течение недели Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что проблема с поставками топлива на АЗС в стране будет урегулирована в течение ближайшей недели.
Энергетика
10 октября 2022 г. 11:25
Премьер Франции обещала решить проблему нехватки топлива на АЗС в течение недели

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что проблема с поставками топлива на АЗС в стране будет урегулирована в течение ближайшей недели.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают французские СМИ.

"Ситуация улучшится в течение недели", - сказала Борн во время поездки в Алжир.

"Мы выпустили стратегические запасы", - напомнила она.

Согласно данным министерства энергетического перехода, по состоянию на воскресенье около 30% АЗС во Франции испытывали проблемы с нехваткой топлива. Днем ранее этот показатель составлял 21%.

Отметим, что перебои с поставками топлива на АЗС во Франции возникли из-за забастовок на нефтеперерабатывающих заводах.

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Версия на английском языке French PM promises to solve problem of fuel shortage at gas stations within 1 week

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