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Премьер Чехии: Азербайджан поможет странам Европы преодолеть энергетический кризис

Премьер Чехии: Азербайджан поможет странам Европы преодолеть энергетический кризис "Азербайджан и Норвегия помогут другим странам Европы в преодолении энергетического кризиса".
Энергетика
7 октября 2022 г. 02:17
Премьер Чехии: Азербайджан поможет странам Европы преодолеть энергетический кризис

"Азербайджан и Норвегия помогут другим странам Европы в преодолении энергетического кризиса".

Как передает Report, об этом сообщил журналистам премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Чехии Петр Фиала.

"Одной из самых больших проблем Европы, с которой сталкивается каждая европейская страна, являются цены на энергию. Мы должны избавиться от зависимости от государств, которые нас могут шантажировать в энергетике, как это происходит в случае с Россией. Мы должны произвести диверсификацию источников получения энергетического сырья. Здесь (в Праге - ред.) мы получили заверения от таких стран, как Норвегия и Азербайджан, что они готовы сотрудничать с Евросоюзом и помочь нам. Это чрезвычайно важно", - сказал Фиала.

Он высоко оценил созданную политико-дискуссионную площадку высокого уровня - Европейское политическое сообщество (ЕПС), в котором приняли участие лидеры 44 стран Европы. По его словам, в ходе заседания ЕПС прошло эффективное общение лидеров европейских стран, состоялись десятки двусторонних встреч между ними.

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Версия на азербайджанском языке Çexiyanın Baş naziri: “Azərbaycan Avropa ölkələrinə enerji böhranından çıxmağa kömək edəcək”

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