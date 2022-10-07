Премьер Чехии: Азербайджан поможет странам Европы преодолеть энергетический кризис

"Азербайджан и Норвегия помогут другим странам Европы в преодолении энергетического кризиса".

"Азербайджан и Норвегия помогут другим странам Европы в преодолении энергетического кризиса".

Как передает Report , об этом сообщил журналистам премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Чехии Петр Фиала.

"Одной из самых больших проблем Европы, с которой сталкивается каждая европейская страна, являются цены на энергию. Мы должны избавиться от зависимости от государств, которые нас могут шантажировать в энергетике, как это происходит в случае с Россией. Мы должны произвести диверсификацию источников получения энергетического сырья. Здесь (в Праге - ред.) мы получили заверения от таких стран, как Норвегия и Азербайджан, что они готовы сотрудничать с Евросоюзом и помочь нам. Это чрезвычайно важно", - сказал Фиала.

Он высоко оценил созданную политико-дискуссионную площадку высокого уровня - Европейское политическое сообщество (ЕПС), в котором приняли участие лидеры 44 стран Европы. По его словам, в ходе заседания ЕПС прошло эффективное общение лидеров европейских стран, состоялись десятки двусторонних встреч между ними.