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Премьер Болгарии: С 1 июля начнем получать газ из Азербайджана в полном объеме

Премьер Болгарии: С 1 июля начнем получать газ из Азербайджана в полном объеме Болгария сможет получать газ из Азербайджана в полном объеме с 1 июля.
Энергетика
13 мая 2022 г. 12:43
Премьер Болгарии: С 1 июля начнем получать газ из Азербайджана в полном объеме

Болгария сможет получать газ из Азербайджана в полном объеме с 1 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу на слушаниях в парламенте заявил болгарский премьер-министр Кирил Петков.

"Мы можем получить газ из Азербайджана с 1 июля в полном объеме, эта поставка не зависит от завершения строительства межсистемного газопровода с Грецией", - сообщил глава правительства.

Петков также сообщил, что договор о поставке сжиженного газа на двух танкеров из США в июне подписан, а место для разгрузки судов зарезервировано. "Американский газ также будет доставлен в Болгарию, все согласовано", - дополнил он.

Отметим, что Болгария подписала соглашение о получении 1 млрд кубометров азербайджанского газа для покрытия части своего внутреннего потребления газа в 3 млрд кубометров. Газ будет поставляться в эту страну посредством интерконнектора Греция-Болгария (IGB). IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к Трансадриатическому газопроводу (ТAP).

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Версия на английском языке Bulgaria to start receiving full volume of Azerbaijani gas from July, PM Petkov says

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