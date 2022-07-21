Премьер Болгарии посетит Баку для обсуждения роста поставок газа из Азербайджана

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков 21-22 июля посетит Азербайджан с целью обсуждения вопроса об увеличении поставок азербайджанского газа.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков 21-22 июля посетит Азербайджан с целью обсуждения вопроса об увеличении поставок азербайджанского газа.

Как передает Report со ссылкой на "Радио Болгария", об этом Петков сообщил журналистам.

По его словам, он встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и проведет переговоры по этому вопросу.

"Мы являемся одной из трех стран Евросоюза, которые реально имеют доступ к этому надежному газовому ресурсу", — отметил он.

Ранее министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил о том, что в текущем году поставки газа в Болгарию составят 600 млн кубометров.