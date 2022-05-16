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Премьер Болгарии: Цена азербайджанского газа выгодна для страны

Премьер Болгарии: Цена азербайджанского газа выгодна для страны Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что цена природного газа из Азербайджана будет выгодной.
Энергетика
16 мая 2022 г. 08:50
Премьер Болгарии: Цена азербайджанского газа выгодна для страны

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что цена природного газа из Азербайджана более выгодная.

Об этом сообщает Report со ссылкой на болгарскую прессу.

"Природный газ в мае дорожает на 15%, а в июне стоимость будет на уровне апреля. В то время, независимо от того, будет готово соглашение с Грецией или нет, природный газ начнет поступать из Азербайджана", - добавил он.

Он отметил, что согласованный с американской компанией природный газ уже в пути.

По словам премьер-министра, цена газа из США была согласована на уровне 26 долларов за мегаватт-час, из Европы - 100 евро, а из "Газпрома" - 72 евро.

Корабли должны прибыть 8 и 23 июня, однако Петков не захотел раскрывать их местонахождение.

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Версия на английском языке Bulgarian PM says Azerbaijani gas will be profitable
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın Baş naziri Azərbaycan qazının sərfəli olacağını bildirib

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