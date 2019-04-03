Украина отменила фиксированные цены на газ

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом объявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом, по его словам, повышать цену не будут.

«Думаю, настало время прикрутить цену на газ «Нафтогазу». Сегодня мы приняли решение, которое дает право «Нафтогазу» устанавливать меньшие цены, чем 8,55 (гривен за 1 кубометр), но ни в коем случае не выше», — заявил Гройсман.

Ранее бывший министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что снизить стоимость газа в стране невозможно, пока существует «Нафтогаз». Лановой подчеркнул, что «Нафтогаз» является монополистом на украинском газовом рынке. По словам экс-министра, газовой госкомпании «все равно», в какой стране закупать топливо.