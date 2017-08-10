Премьер-министр Италии дал согласие на прокладку нового интерконнектора к TAP

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ По предложению председателя Совета министров Италии Паоло Джентилони дано согласие на продолжение работ по прокладке нового 55-километрового интерконнектора. Как сообщает Report, эту информацию распространила компания Snam, осуществляющая строительство данного трубопровода.

Согласно информации, интерконнектор соединит города Мелендуньо (Лечче) и Мезанье (Бриндизи) и будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

В настоящее время решение направлено в министерство охраны окружающей среды для выдачи разрешения, а затем будет направлено в министерство экономического развития для получения окончательного согласия.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.