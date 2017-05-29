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    Премьер-министр: Грузия на высоком уровне поддерживает с партнерами безопасность региональных проектов

    Георгий Квирикашвили: Региональные энергетические и другие инфраструктурные проекты играют важную роль в безопасности Европы

    Тбилиси. 29 мая. REPORT.AZ/ Нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Баку-Супса играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

    Он дал информацию о диверсификации энергоресурсов Грузии, отметив, что грузинское правительство со своими партнерами работает в направлении дальнейшего расширения этих и других проектов.

    Г.Квирикашвили особо подчеркнул важность других реализуемых региональных проектов. Премьер-министр отметил, что эти проекты играют важную роль в расширении политических, торгово-экономических и культурных связей между Европой и Азией, а также обеспечении безопасности: "Грузия на высоком уровне поддерживает и впредь будет поддерживать с партнерами безопасность этих и других проектов". 

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