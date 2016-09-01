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    Премьер-министр Грузии: Безопасность TANAP, TAP и других проектов обеспечена

    Реализация проектов уже началась

    Тбилиси. 1 сентября. REPORT.AZ/ Безопасность Южного газового коридора и его составных частей - Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопровода (TAP) полностью обеспечена.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

    Премьер-министр отметил, что в ходе визита в Баку вопрос реализации этих проектов находился в центре внимания: “Эффективность проектов зависит в первую очередь от их безопасности. Безопасность названных проектов обеспечена”.

    По его словам, реализация этих проектов уже началась и все необходимые документы подписаны. 

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