Премьер-министр Грузии: Безопасность TANAP, TAP и других проектов обеспечена

Тбилиси. 1 сентября. REPORT.AZ/ Безопасность Южного газового коридора и его составных частей - Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопровода (TAP) полностью обеспечена.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Премьер-министр отметил, что в ходе визита в Баку вопрос реализации этих проектов находился в центре внимания: “Эффективность проектов зависит в первую очередь от их безопасности. Безопасность названных проектов обеспечена”.
По его словам, реализация этих проектов уже началась и все необходимые документы подписаны.
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