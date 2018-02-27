Премьер-министр: Газопровод IAP усилит экономическое сотрудничество на Западных Балканах

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Строительство Ионическо-Адриатического газопровода (IAP) будет способствовать развитию экономического сотрудничества в странах Западных Балкан.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Черногории Душко Маркович на Инвестиционном саммите стран Западных Балкан в Лондоне.

Премьер-министр отметил, что строительство IAPи усовершенствование железнодорожной инфраструктуры являются приоритетными проектами для региона: "Потому что данные проекты являются условиями экономической интеграции в регионе".

Отметим, что IAP предназначен для подключения к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), призванному обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу. IAP будет пролегать по территории Хорватии (249 км), Черногории (95 км) и Албании (167 км), а его ежегодная пропускная способность составит 5 млрд кубометров газа.

В августе 2016 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), Хорватией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией был подписан Меморандум о взаимопонимании по строительству IAP.

В ходе 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора 15 февраля этого года достигнута договоренность об учреждении новой компании по проектированию IAP. Письмо о намерениях по созданию компании было подписано исполнительным директором Albgaz Генчи Гжечи, исполнительным директором черногорской Montenegro Bonus Александром Качеланом и членом правления хорватской Plinacro Дариа Кристичевичем. SOCAR поддерживает проект в качестве технического консультанта.