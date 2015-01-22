Премьер: Алжир в ближайшее время не будет начинать добычу сланцевого газа

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Алжир не намерен приступать к добыче сланцевого газа в ближайшее время. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил 22 января премьер-министр североафриканской страны Абдельмалек Селлаль.

"Я уже это говорил и повторяю, мы не находимся на этапе добычи сланцевого газа", - подтвердил он ранее сделанное им в эфире местного телевидения заявление. По его словам, разведочное бурение, начатое алжирской государственной нефтегазовой компанией "Сонатрак" в южном районе Ин-Салах (провинция Таманрассет), является лишь пробным и призвано изучить используемые в этом секторе технологии.

"На сегодняшний день мы не давали никакого разрешения на добычу сланцевого газа и не намерены этого делать в ближайшем будущем", - подчеркнул глава алжирского правительства, добавив, что энергетическая политика Алжира строится на развитии возобновляемых источников, в частности солнечной энергии.

В конце минувшего года в городе Ин-Салах начались массовые манифестации после того, как 27 декабря власти страны объявили о начале пробного бурения первой скважины.

Как ранее сообщал глава алжирской государственной нефтегазовой компании "Сонатрак", промышленная добыча сланцевого газа в Алжире начнется в 2022 году. Ее объемы должны составить 20 млрд. кубометров в год. Алжир занимает четвертое место после Китая, Аргентины и США по объемам запасов сланцевого газа.