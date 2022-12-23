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Представлен новый логотип AREA

Представлен новый логотип AREA Представлен новый логотип Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (AREA) при Министерстве энергетики.
Энергетика
23 декабря 2022 г. 13:33
Представлен новый логотип AREA

Представлен новый логотип Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (AREA) при Министерстве энергетики.

Как сообщает Report, логотип состоит из изображения ветряной турбины, расположенной на концентрических кругах и полукругах.

Круги символизируют распространение энергии, а ветряная турбина - энергию ветра, которая считается одним из видов "зеленой энергии".

Основные цвета логотипа - черный и зеленый. Черный цвет отражает силу, а зеленый - экологически чистые возобновляемые источники энергии.

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Версия на азербайджанском языке AREA-nın yeni loqosu təqdim edilib

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