Представлен новый логотип AREA

Представлен новый логотип Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (AREA) при Министерстве энергетики.

Представлен новый логотип Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (AREA) при Министерстве энергетики.

Как сообщает Report, логотип состоит из изображения ветряной турбины, расположенной на концентрических кругах и полукругах.

Круги символизируют распространение энергии, а ветряная турбина - энергию ветра, которая считается одним из видов "зеленой энергии".

Основные цвета логотипа - черный и зеленый. Черный цвет отражает силу, а зеленый - экологически чистые возобновляемые источники энергии.