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Представители Всемирного экономического форума были проинформированы о стратегических целях SOCAR

Представители Всемирного экономического форума были проинформированы о стратегических целях SOCAR Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с Эспеном Мехлумом, главой отдела исследований энергетического перехода и региональной акселерации Всемирного экономического форума, и Рене Ван Хойсден
Энергетика
15 марта 2024 г. 23:31
Представители Всемирного экономического форума были проинформированы о стратегических целях SOCAR

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с Эспеном Мехлумом, руководителем по вопросам исследований энергетического перехода и региональной акселерации Всемирного экономического форума, и Рене Ван Хойсден, руководителем по вопросам нефтяной и газовой промышленности.

Как сообщает Report, в рамках встречи представители Всемирного экономического форума были проинформированы о трансформации SOCAR из нефтегазовой компании в международную энергетическую компанию и о других стратегических целях, определенных в Корпоративной стратегии до 2035 года. Было отмечено, что энергетический переход определен в качестве одного из приоритетных направлений развития компании, подчеркнута важность документов, подписанных между SOCAR и международными компаниями-партнерами, и совместных шагов, предпринимаемых в этой области.

В ходе беседы было отмечено, что COP29, которую примет Азербайджан, внесет важный вклад в шаги по борьбе с изменением климата.

Стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества между SOCAR и Всемирным экономическим форумом, обменялись мнениями по вопросам цифровизации, декарбонизации, сокращения выбросов метана, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya İqtisadi Forumunun nümayəndələri SOCAR-ın strateji hədəfləri barədə məlumatlandırılıb

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