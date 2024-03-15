Представители Всемирного экономического форума были проинформированы о стратегических целях SOCAR

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с Эспеном Мехлумом, руководителем по вопросам исследований энергетического перехода и региональной акселерации Всемирного экономического форума, и Рене Ван Хойсден, руководителем по вопросам нефтяной и газовой промышленности.
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В ходе беседы было отмечено, что COP29, которую примет Азербайджан, внесет важный вклад в шаги по борьбе с изменением климата.
Стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества между SOCAR и Всемирным экономическим форумом, обменялись мнениями по вопросам цифровизации, декарбонизации, сокращения выбросов метана, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.