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    Представители восьми стран ЕС назвали "Северный поток — 2" геополитической угрозой

    Проект несет в себе риски геополитической дестабилизации

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Лидеры восьми стран — членов Евросоюза подписали письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором выступили против реализации проекта "Северный поток — 2", передает Reuters.

    Письмо подписали главы правительства таких стран, как Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Польша, Словакия, Румыния, а также президент Литвы.

    По их мнению, проект несет в себе риски геополитической дестабилизации.

    "Он ("Северный поток — 2") может сильно повлиять на развитие рынка газа и на маршруты его перевозки в регионе, в особенности на транзитный путь через Украину", — говорится в тексте письма.

    Как отмечает агентство, позднее письмо подписала Хорватия.

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