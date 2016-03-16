Представители восьми стран ЕС назвали "Северный поток — 2" геополитической угрозой

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Лидеры восьми стран — членов Евросоюза подписали письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором выступили против реализации проекта "Северный поток — 2", передает Reuters.

Письмо подписали главы правительства таких стран, как Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Польша, Словакия, Румыния, а также президент Литвы.

По их мнению, проект несет в себе риски геополитической дестабилизации.

"Он ("Северный поток — 2") может сильно повлиять на развитие рынка газа и на маршруты его перевозки в регионе, в особенности на транзитный путь через Украину", — говорится в тексте письма.

Как отмечает агентство, позднее письмо подписала Хорватия.