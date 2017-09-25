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    Представители SOCAR побывали на территории строительства TAP

    Прогресс в проекте TAP по Греции достиг 53%© Socar.az

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Представители AzTAP GmbH., управляемой и эксплуатируемой ООО SOCAR Midstream Operations, приняли участие на заседании Совета директоров TAP AG.

    Об этом сообщили Report из пресс-службы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Затем представители совершили визит в Западную Македонию и Грецию, где понаблюдали за процессом строительства трубопровода TAP в регионе Пелла. Представители SOCAR также побывали на участке объектов культурного наследия.

    Отметим, что в настоящее время прогресс в проекте TAP по Греции достиг 52,8%, а в целом – 57%.

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