Представители операционных компаний посетили новую платформу SOCAR

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Баку. 1 февраля REPORT.AZ/ Представители действующих в Азербайджане нефтяных компаний посетили стационарную морскую платформу № 12, которая была введена в эксплуатацию на месторождении "Булла-Дениз".
Как передает Report, об этом говорится в сообщении ПО "Азнефть" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).
Было отмечено, что в визите, направленном на ознакомление с созданными на платформе условиями, приняли участие представители операционных компаний BP, Equinor, Total, SOCAR-KBR и SOCAR-Umid.
Günel AbbasovaАвтор новости