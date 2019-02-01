Представители операционных компаний посетили новую платформу SOCAR

Баку. 1 февраля REPORT.AZ/ Представители действующих в Азербайджане нефтяных компаний посетили стационарную морскую платформу № 12, которая была введена в эксплуатацию на месторождении "Булла-Дениз".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ПО "Азнефть" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Было отмечено, что в визите, направленном на ознакомление с созданными на платформе условиями, приняли участие представители операционных компаний BP, Equinor, Total, SOCAR-KBR и SOCAR-Umid.