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    Представители операционных компаний посетили новую платформу SOCAR

    Баку. 1 февраля REPORT.AZ/ Представители действующих в Азербайджане нефтяных компаний посетили стационарную морскую платформу № 12, которая была введена в эксплуатацию на месторождении "Булла-Дениз".

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении ПО "Азнефть" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

    Было отмечено, что в визите, направленном на ознакомление с созданными на платформе условиями, приняли участие представители операционных компаний BP, Equinor, Total, SOCAR-KBR и SOCAR-Umid.

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