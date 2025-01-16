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Представители китайской компании посетили Карабах в рамках сотрудничества с "Азеришыг"

Представители китайской компании посетили Карабах в рамках сотрудничества с "Азеришыг" Делегация китайской компании DongFang Electronics посетила Физули, Гадрут и Шушу c целью ознакомления с работами, осуществляемыми ОАО "Азеришыг" на освобожденных территориях Азербайджана.
Энергетика
16 января 2025 г. 16:27
Представители китайской компании посетили Карабах в рамках сотрудничества с Азеришыг

Делегация китайской компании DongFang Electronics посетила Физули, Гадрут и Шушу c целью ознакомления с работами, осуществляемыми ОАО "Азеришыг" на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, гостям были представлены подробные сведения о восстановительных работах, реализованных в кратчайшие сроки при поддержке государства. В рамках визита обсуждались вопросы модернизации энергосистемы и перспективы будущего сотрудничества.

Напомним, что в рамках прошедшей в Баку климатической конференции COP29 ОАО "Азеришыг" и DongFang Electronics провели переговоры о расширении взаимодействия. В декабре 2024 года представители "Азеришыг" посетили офис компании в городе Яньтай, где им были продемонстрированы инновационные технологии, продукция и международные проекты компании.

Делегация DongFang Electronics из 9 человек, включая заместителя генерального директора Шитана Цао и других руководящих лиц компании, находится в Азербайджане с 13 января. В рамках встреч обсуждаются инновационные решения и обмен опытом между сторонами.

Визит делегации завершится 19 января.

Фото: Магомед Агаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇin şirkəti “Azərişıq” ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Qarabağda aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olub

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