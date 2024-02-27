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Представители итальянской компании побывали на строящейся в Мингячевире электростанции

Представители итальянской компании побывали на строящейся в Мингячевире электростанции На строящуюся в Мингячевире новую электростанцию ​​доставлены и установлены две турбины и два генератора производства итальянской компании Ansaldo Energia.
Энергетика
27 февраля 2024 г. 11:21
Представители итальянской компании побывали на строящейся в Мингячевире электростанции

На строящуюся в Мингячевире новую электростанцию ​​доставлены и установлены две турбины и два генератора производства итальянской компании Ansaldo Energia.

Об этом сообщили Report в ОАО "Азерэнержи".

В ОАО заявили, что еще два подобных комплекта в настоящее время собираются в Италии и на следующем этапе будут отправлены в Азербайджан. Котлы-утилизаторы также доставлены на станцию и установлены при помощи крупнотоннажных кранов.

Для ознакомления с ходом работ по установке оборудования итальянского производства на электростанции побывала делегация во главе с послом Италии в Азербайджане Клаудио Тафури и президентом компании Ansaldo Energia Фабрицио Фаббри. С участием главы ОАО "Азерэнержи" Бабы Рзаева гости осмотрели строительную площадку, турбины и генераторы.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİtaliyalı rəsmilər Mingəçevirdə inşa edilən ən böyük elektrik stansiyasına baxış keçiriblər

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