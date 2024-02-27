Представители итальянской компании побывали на строящейся в Мингячевире электростанции

На строящуюся в Мингячевире новую электростанцию ​​доставлены и установлены две турбины и два генератора производства итальянской компании Ansaldo Energia.

На строящуюся в Мингячевире новую электростанцию ​​доставлены и установлены две турбины и два генератора производства итальянской компании Ansaldo Energia.

Об этом сообщили Report в ОАО "Азерэнержи".

В ОАО заявили, что еще два подобных комплекта в настоящее время собираются в Италии и на следующем этапе будут отправлены в Азербайджан. Котлы-утилизаторы также доставлены на станцию и установлены при помощи крупнотоннажных кранов.

Для ознакомления с ходом работ по установке оборудования итальянского производства на электростанции побывала делегация во главе с послом Италии в Азербайджане Клаудио Тафури и президентом компании Ansaldo Energia Фабрицио Фаббри. С участием главы ОАО "Азерэнержи" Бабы Рзаева гости осмотрели строительную площадку, турбины и генераторы.