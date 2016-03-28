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    ​Представитель TAP: Строительство газопровода TAP будет продолжаться, несмотря на падение цен на нефть

    Рикард Скофиас: Проект по прокладке Трансадриатического газопровода сулит огромный экономический эффект

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ "Строительство газопровода TAP будет продолжаться, несмотря на падение цен на нефть на мировом рынке". 

    Как сообщает Report, об этом заявил в ходе интервью информагентству Reuters представитель консорциума TAP Рикард Скофиас.

    Р.Скофиас отметил, что инвестиционный проект по прокладке Трансадриатического газопровода сулит огромный экономический эффект, создание новых рабочих мест и доступ к дешевому природному газу. Скофиас ожидает, что строительство начнется в середине 2016 года.

    Отметим, что многие эксперты опасаются того, что проект будет заморожен из-за непростой ситуации на мировом рынке ископаемых углеводородных энергоносителей. 

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