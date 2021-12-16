Представитель TAP: Природный газ остается на энергорынке Европы

В действующее законодательство Европейского союза (ЕС) о полезных ископаемых будут внесены серьезные изменения.

В действующее законодательство Европейского союза (ЕС) о полезных ископаемых будут внесены серьезные изменения.

Член Cовета директоров консорциума TAP Мурад Гейдаров заявил, что новые правила послужат приведению нормативной базы функционирования европейского газового рынка в соответствие с новыми реалиями – продвижение климатической повестки ЕС и вызовы, связанные с текущим газовым кризисом.

"Фактически, обновлена нормативная база. Предполагается, что природный газ продолжает существовать, его никто не запрещает. В то же время будет применяться система льгот и поощрений для перехода на низкоуглеводные продукты, включая водород и биометан”, - сказал представитель TAP.

По его словам, текущие газовые контракты будут действовать до 2050 года, а с 2024 года операторы транспортных сетей должны будут транспортировать до 5% смеси с водородом: “Также будет определено, как будет реагировать Европейский Союз в случае дефицита газа и, соответственно, газового кризиса. Кроме того, в данном руководстве отражены предложения ряда европейских стран по коллективной закупке газа для создания резерва для использования во время газовых кризисов. С таким предложением выступила Испания, и это нашло отражение в этом документе. Все эти технические нововведения будут способствовать приведению нормативной базы ЕС по газовому сектору в соответствие с Европейской климатической повесткой дня, обязательствами ЕС по достижению углеводородной нейтральности, а также формированию механизма реагирования в случае возникновения газовых кризисов”.

M.Гейдаров отметил, что в этом году ни один из проектов Южного газового коридора не был квалифицирован как проект общеевропейского интереса: “Хотя в предыдущие годы эти проекты были отдельно представлены в различных списках. В этом году в этом списке нет ни TAP, ни TANAP, ни Южно-Кавказского газопровода. Вчера были приняты новые процедуры, согласно которым проекты, связанные с добычей полезных ископаемых, не будут поддерживаться Европейским Союзом. Соответственно, все инициаторы или организаторы газовых проектов должны учитывать это при планировании и проектировании. Сегодняшнее законодательство должно быть принято на национальном уровне всеми странами-членами Европейского Союза. И для этого данный документ пока будет изучаться, анализироваться. Но это уже шаг вперед. Потому что до сих пор была неопределенность в отношении газовых проектов. Уже после этого все будет определено”.