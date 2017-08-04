Представитель TANAP: Азербайджанский газ достигнет Турции в июне следующего года

Баку. 4 августа. REPORT.AZ / Первый газ из Эскишехира поступит в национальную сеть в конце июня 2018 года. С июня 2019-го начнутся поставки газа в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом заявил директор проекта Трансадриатического газопровода (TANAP) по качеству, здоровью, безопасности, социальным вопросам и окружающей среде Фатих Эрдем.

Выступивший на презентации программы социально-экономического развития Habitat, реализуемой в рамках Социальных и экологических инвестиционных программ (SEİP) TANAP, Фатих Эрдем отметил, что общая стоимость TANAP оценивается в 10 млрд долларов США.

"В ходе реализации программы принимаются во внимание состояние здоровья простых людей и работников, вопросы безопасности, экологических и общественных ценностей. В рамках программы мы обратимся в среднем в 122 села в Ардахане, Карсе и Эрзуруме, наладим контакт с 13 500 гражданами, половина из которых женщины и молодые девушки, а 5% - инвалиды", - заявил Ф.Эрдем.

Представитель TANAP также сообщил, что они поддержали проект в целях улучшения условий жизни 25 тысяч человек.