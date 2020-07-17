Представитель США: Южный газовый коридор - большое достижение

"То, что необходимо в любое время, особенно в нынешнее, - это видение со стороны правительств, компаний, мыслителей, изобретателей и творческих людей. Именно такое видение дал нам Южный газовый коридор

"То, что необходимо в любое время, особенно в нынешнее, - это видение со стороны правительств, компаний, мыслителей, изобретателей и творческих людей. Именно такое видение дал нам Южный газовый коридор.

Как сообщает Report, об этом на виртуальной встрече, организованной Каспийским политическим центром, заявил советник заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Курд Доннелли.

Он отметил, что реализация проекта Южного газового коридора является большим достижением: "Однако работа не завершается с началом транспортировки газа через Южный газовый коридор в Италию. Есть много дел, которые мы планируем выполнить".

Отметим, что проект Южного газового коридора предусматривает транспортировку газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения “Шахдениз”, расположенного в азербайджанском секторе Каспия. Проекты "Шахдениз-2", расширения Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и TAP является основными компонентами Южного газового коридора.