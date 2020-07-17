О нас
Report Georgia

Представитель США: Южный газовый коридор - большое достижение

Представитель США: Южный газовый коридор - большое достижение "То, что необходимо в любое время, особенно в нынешнее, - это видение со стороны правительств, компаний, мыслителей, изобретателей и творческих людей. Именно такое видение дал нам Южный газовый коридор
Энергетика
17 июля 2020 г. 18:03
Представитель США: Южный газовый коридор - большое достижение

"То, что необходимо в любое время, особенно в нынешнее, - это видение со стороны правительств, компаний, мыслителей, изобретателей и творческих людей. Именно такое видение дал нам Южный газовый коридор.

Как сообщает Report, об этом на виртуальной встрече, организованной Каспийским политическим центром, заявил советник заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Курд Доннелли.

Он отметил, что реализация проекта Южного газового коридора является большим достижением: "Однако работа не завершается с началом транспортировки газа через Южный газовый коридор в Италию. Есть много дел, которые мы планируем выполнить".

Отметим, что проект Южного газового коридора предусматривает транспортировку газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения “Шахдениз”, расположенного в азербайджанском секторе Каспия. Проекты "Шахдениз-2", расширения Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и TAP является основными компонентами Южного газового коридора.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ rəsmisi: “Cənub Qaz Dəhlizi böyük nailiyyətdir”

Новости партнеров

Другие новости из категории

SOCAR-Petrofac и BP подписали соглашение о тренинговых услугах
SOCAR-Petrofac и BP подписали соглашение о тренинговых услугах
17 июля 2020 г. 18:30
TAP будет готов к операциям осенью
TAP будет готов к операциям осенью
17 июля 2020 г. 14:43
Каспийский Политический Центр провел конференцию по влиянию COVID-19 на энергетический сектор
Каспийский Политический Центр провел конференцию по влиянию COVID-19 на энергетический сектор
17 июля 2020 г. 12:18
Азербайджанская нефть торгуется выше 45 долларов
Азербайджанская нефть торгуется выше 45 долларов
17 июля 2020 г. 10:31
Азербайджан экспортировал полипропилен на 40 млн долларов
Азербайджан экспортировал полипропилен на 40 млн долларов
16 июля 2020 г. 16:36
Азербайджан в этом году экспортировал полиэтилен на 47 млн долларов
Азербайджан в этом году экспортировал полиэтилен на 47 млн долларов
16 июля 2020 г. 14:31
Азербайджан экспортировал нефтепродуктов на 163 млн долларов в этом году
Азербайджан экспортировал нефтепродуктов на 163 млн долларов в этом году
16 июля 2020 г. 12:57
Азербайджан увеличил выработку солнечной энергии
Азербайджан увеличил выработку солнечной энергии
16 июля 2020 г. 12:41
Доходы Азербайджана от экспорта газа выросли на 20%
Доходы Азербайджана от экспорта газа выросли на 20%
16 июля 2020 г. 12:25
Азербайджан сократил экспорт сырой нефти на 3%
Азербайджан сократил экспорт сырой нефти на 3%
16 июля 2020 г. 12:15

Последние новости

19:00
В ОАЭ объявили дату запуска первого арабского космического аппарата к Марсу Это интересно
18:30
SOCAR-Petrofac и BP подписали соглашение о тренинговых услугах Энергетика
18:20
British Airways прекращает рейсы на Boeing 747 Инфраструктура
18:19
В Азербайджане число заразившихся COVID-19 достигло 26 636 Здравоохранение
18:14
В Азербайджане 471 новый случай заражения коронавирусом, 7 скончались Здравоохранение
18:13
ВидеоКрупнейший рынок овощей и фруктов Москвы запретил продажу армянской продукции В регионе
18:10
Семьям погибшего генерала и полковника предоставлены квартиры Нагорно-карабахский конфликт
18:03
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели телефонный разговор Внешняя политика
18:03
Представитель США: Южный газовый коридор - большое достижение Энергетика
17:41
Движение на проспекте Зии Бунъядова в Баку будет ограничено Инфраструктура
17:36
Какова сейчас ситуация на фронте? - Заявление минобороны Нагорно-карабахский конфликт
17:30
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию Нагорно-карабахский конфликт
17:27
В четырех районах Баку отключат воду Инфраструктура
16:56
В Мумбаи при обрушении здания погибли 10 человек Другие страны
16:51
Внучка королевы Великобритании тайно вышла замуж Другие страны
Вся новостная лента