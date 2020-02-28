Представитель США: ЮГК - подтверждение совместных достижений

Проект Южного газового коридора является свидетельством наших совместных достижений.

Как сообщает Report, об этом рассказал советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Курт Доннелли, участвующий в VI министерской встрече Консультативного совета по Южному газовому коридору.

По его словам, США хотят обеспечить дальнейший успех коридора, работая со всеми участвующими в проекте партнерами.

Доннелли отметил, что проект Южного газового коридора можно расширить: "Мы надеемся, что другие потенциальные поставщики энергоресурсов также смогут извлечь выгоду из этого проекта".