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Представитель США: ЮГК - подтверждение совместных достижений

​Представитель США: ЮГК является подтверждением совместных достижений

Проект Южного газового коридора является свидетельством наших совместных достижений.

Как сообщает Report, об этом рассказал советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Курт Доннелли, участвующий в VI министерской встрече Консультативного совета по Южному газовому коридору.

По его словам, США хотят обеспечить дальнейший успех коридора, работая со всеми участвующими в проекте партнерами.

Доннелли отметил, что проект Южного газового коридора можно расширить: "Мы надеемся, что другие потенциальные поставщики энергоресурсов также смогут извлечь выгоду из этого проекта".

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