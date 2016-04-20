Представитель SOCAR встретился с вице-премьером Греции

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный директор SOCAR Energy Greece SA Анар Мамедов встретился с вице-премьером Греции Яннисом Драгасакисом.

Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, на встрече принимал участие также посол Азербайджана в Греции Рахман Мустафаев.

В ходе встречи обсуждались вопросы, вызывающие взаимный интерес, в том числе, работы по реализации проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), призванного поставлять азербайджанский газ в Европу.

На встречи также состоялся обмен мнениями по организации запланированного на 26-27 апреля в Афинах IV заседания Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Греция по сотрудничеству в сфере экономики, промышленности и технологий.