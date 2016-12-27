Представитель SOCAR: Последствия пожара на магистральном газопроводе будут полностью устранены за два дня - ВИДЕО

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Последствия произошедшего сегодня утром пожара на 1000-миллиметровом магистральном газопроводе, идущем от газоперерабатывающего завода к Сангачальским основным установкам на территории поселка Сангачал Гарадагского района, будут полностью устранены в течение двух дней.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника управления экспорта газа Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Назим Самедзаде.

По его словам, приостановка эксплуатации одной линии не создаст проблем в газоснабжении республики.

“Как только получили информацию об аварии, незамедлительно были розданы поручения. Территория, где произошел пожар, находится в 800 м – 1 км от населенного пункта. Здесь нет никаких построек, никто не пострадал. Газ с газоконденсатного месторождения “Шахдениз”, блока месторождений “Азери-Чыраг-Гюнешли” (АЧГ) и месторождения “Умид” распределяется по территории республики".

Отметим, что в результате оперативных мероприятий и совместных усилий специалистов SOCAR, министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Азерэнержи потушен пожар на магистральном газопроводе, идущем от газоперерабатывающего завода к Сангачальским основным установкам на территории поселка Сангачал.

По информации SOCAR, с целью тушения пожара эта линия локализована, а подаваемый по этой линии газ перенаправлен на альтернативную линию.