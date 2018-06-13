Представитель SOCAR: Болгария - стратегический партнер в проекте Южного газового коридора

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) рассматривает Болгарию как стратегического партнера в проекте Южного газового коридора (ЮГК).

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с инвесторами SOCAR Кямран Гусейнов на конференции "Южный газовый коридор и энергобезопасность Юго-Восточной Европы" в Баку.

К.Гусейнов напомнил, что SOCAR Balkans S.a.r.l. и Bulgartransgaz подписали меморандум о взаимопонимании о возможности выявления дополнительных газовых экспортных маршрутов в Болгарию и Юго-Восточную Европу через эту страну, добавив, что Болгария будет рассматриваться в качестве основной транзитной страны в рамках ЮГК.

Говоря о проекте интерконнектора Греция-Болгария (IGB), представитель SOCAR отметил, что этот проект является неотъемлемой частью ЮГК и будет использоваться для поставок 1 млрд кубометров азербайджанского газа.

К.Гусейнов также дал обширную информацию по проектам TAP и TANAP, отметив, что по TAP завершено 75%, по Фазе-1 TANAP - 80% работ.