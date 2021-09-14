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Представитель SOCAR: Азербайджан не импортирует газ из России

Представитель SOCAR: Азербайджан не импортирует газ из России Азербайджан не импортирует газ из России.
Энергетика
14 сентября 2021 г. 17:10
Представитель SOCAR: Азербайджан не импортирует газ из России

Азербайджан не импортирует газ из России.

Как сообщает Report, об этом в интервью ICIS заявил заместитель вице-президента Госнефтекомпании (SOCAR) Азербайджана по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков.

По его словам, Азербайджан участвует в обменных или толлинговых операциях с соседними странами, в том числе с российской компанией “Газпром”.

“В этом контексте я подтверждаю, что мы продолжаем работать со всеми газодобывающими странами - нашими соседями, включая Россию, над внедрением или расширением этих операций", - подчеркнул В. Беглярбеков.

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Версия на английском языке Azerbaijan not importing any gas from Russia, SOCAR official says
Версия на азербайджанском языке SOCAR rəsmisi: “Azərbaycan Rusiyadan qaz idxal etmir”

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